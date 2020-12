Capaccio | ‘E ti porto in Africa’ | aiuti nei villaggi ivoriani in guerriglia FOTO

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPaestum (Salerno) – Si sblocca una difficile vicenda umanitaria partita da Salerno e che, per motivi indipendenti dalla volontà italiana, rischiava di non concretizzare i suoi postivi effetti. Il cardiologo Vincenzo Mallamaci, fondatore e presidente dell’Associazione Internazionale Onlus ‘E tiin, racconta: “Dopo un periodo di blocco, causato della presenza dei ribelli nei, siamo riusciti a far giungere nella Missione di Padre Clovis in Costa d’Avorio, i pacchi contenenti abiti e giocattoli raccolti da Maria Vicidomine e delle sue gentili colleghe unitamente alle amiche ed amici della frazione Capoluogo diPaestum”. Mercoledì sera, fa sapere: “Mi giungono in questo momento le prime immagini della consegna ai bambini ...