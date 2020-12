Canto XXXIII, il discorso del conte Ugolino e i traditori degli ospiti (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Con il Dantedì di oggi siamo finalmente giunti al Canto XXXIII, che riguarda ancora il IX Cerchio dell’Inferno. In particolare, Dante e Virgilio continuano ad attraversarne la seconda zona, l’Antenora, giungendo poi alla terza, la Tolomea. In entrambe le zone sono puniti i traditori. Già da questo momento, Dante sente, potentissimo, il vento prodotto dalle ali di Lucifero. I peccatori, pena e contrappasso: il conte Ugolino E’ il 9 aprile 1300, tardo pomeriggio. i due viaggiatori si trovano al fondo della cavità infernale; la cavità è una palude di ghiaccio formata dall’acqua del Cocito, dove sono immerse le anime in posizioni diverse a seconda della tipologia della colpa. In particolare le zone Antenora e Tolomea ospitano i traditori della patria e degli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Con il Dantedì di oggi siamo finalmente giunti al, che riguarda ancora il IX Cerchio dell’Inferno. In particolare, Dante e Virgilio continuano ad attraversarne la seconda zona, l’Antenora, giungendo poi alla terza, la Tolomea. In entrambe le zone sono puniti i. Già da questo momento, Dante sente, potentissimo, il vento prodotto dalle ali di Lucifero. I peccatori, pena e contrappasso: ilE’ il 9 aprile 1300, tardo pomeriggio. i due viaggiatori si trovano al fondo della cavità infernale; la cavità è una palude di ghiaccio formata dall’acqua del Cocito, dove sono immerse le anime in posizioni diverse a seconda della tipologia della colpa. In particolare le zone Antenora e Tolomea ospitano idella patria e...

dbiosunito : Il 23 Dicembre, ore 18 ricordiamo il saluto e gli auguri di Natale del Rettore e della Prorettrice con il reading d… - Cepernich : RT @unito: Domani, 23 dicembre alle 18, ti aspettiamo per gli auguri di Natale con il reading del XXXIII Canto del Paradiso della Divina Co… - ital_ling : RT @unito: Domani, 23 dicembre alle 18, ti aspettiamo per gli auguri di Natale con il reading del XXXIII Canto del Paradiso della Divina Co… - unito : Domani, 23 dicembre alle 18, ti aspettiamo per gli auguri di Natale con il reading del XXXIII Canto del Paradiso de… - Cepernich : RT @unito: Non perderti gli auguri di Natale con il reading del XXXIII Canto del Paradiso della Divina Commedia a cura delle allieve e degl… -

Ultime Notizie dalla rete : Canto XXXIII Canto XXXIII, il discorso del conte Ugolino ei traditori degli ospiti Metropolitan Magazine Italia Canto XXXIII, il discorso del conte Ugolino e i traditori degli ospiti

Il Dantedì di oggi ci introduce nel Canto XXXIII dell'Inferno. Qui incontriamo il conte Ugolino e i traditori degli ospiti.

Natale dantesco: Unito e gli allievi del Teatro Stabile leggono l'ultimo canto del "Paradiso"

Alle ore 18, in streaming sulla pagina Facebook ufficiale e su Unito media, gli allievi della scuola di recitazione del Teatro Stabile di Torino, diretta da Gabriele Vacis, leggeranno il XXXIII canto ...

Il Dantedì di oggi ci introduce nel Canto XXXIII dell'Inferno. Qui incontriamo il conte Ugolino e i traditori degli ospiti.Alle ore 18, in streaming sulla pagina Facebook ufficiale e su Unito media, gli allievi della scuola di recitazione del Teatro Stabile di Torino, diretta da Gabriele Vacis, leggeranno il XXXIII canto ...