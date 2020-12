Can Yaman sarà Sandokan: tutti i dettagli sulla nuova serie tv in uscita (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Le fan di Can Yaman lo vedranno interpretare Sandokan, la Tigre di Mompracem in una serie tv. Chi meglio dell’affascinante amante ideale delle donne italiane potrebbe essere stato il protagonista? A quanto sembra saranno 8 gli episodi, le riprese inizieranno nell’estate 2021. Stiamo trattando di una nuova serie tv che vedrà Can Yaman e Luca Argentero protagonisti. Mentre il nostro idolo selvaggio, dal fascino sconvolgente interpreterà Sandokan, Luca Argentero vestirà i panni di Yanez. A fianco di Can Yaman non sfigurerà di certo, il bel Luca, il fascino non manca nemmeno a lui. Torniano all’attore turco Can Yaman che tutti ricordiamo in “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” e “Daydreamer“, il cui titolo ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Le fan di Canlo vedranno interpretare, la Tigre di Mompracem in unatv. Chi meglio dell’affascinante amante ideale delle donne italiane potrebbe essere stato il protagonista? A quanto sembra saranno 8 gli episodi, le riprese inizieranno nell’estate 2021. Stiamo trattando di unatv che vedrà Cane Luca Argentero protagonisti. Mentre il nostro idolo selvaggio, dal fascino sconvolgente interpreterà, Luca Argentero vestirà i panni di Yanez. A fianco di Cannon sfigurerà di certo, il bel Luca, il fascino non manca nemmeno a lui. Torniano all’attore turco Canchericordiamo in “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” e “Daydreamer“, il cui titolo ...

rtl1025 : ?? Il nuovo #Sandokan sarà interpretato in Tv da Can Yaman, l'annuncio è stato dato questa mattina da @LuxVide su RT… - VanityFairIt : Eccolo il nuovo #Sandokan, che raccoglie l’eredità di Kabir Bedi - SkyTG24 : Sandokan, Can Yaman e Luca Argentero nella nuova serie tv - Dulce42007764 : RT @rtl1025: ?? Il nuovo #Sandokan sarà interpretato in Tv da Can Yaman, l'annuncio è stato dato questa mattina da @LuxVide su RTL 102.5 ???… - SabriBernardi : RT @VanityFairIt: Eccolo il nuovo #Sandokan, che raccoglie l’eredità di Kabir Bedi -