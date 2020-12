Can Yaman sarà il nuovo Sandokan, l’annuncio: «Lavorerà con Luca Argentero». Fan in estasi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Occhi magnetici e addominali scolpiti: Can Yaman ha conquistato la tv italiana e anche il ruolo di Sandokan al fianco di Luca Argentero. L’attore turco, noto per la serie Day Dreamer, sarà protagonista del remake della fortunata saga nata dalla penna di Emilio Salgari e trasposta al cinema e in televisione. Durante un intervento a Rtl 102.5, l’amministratore delegato di Lux Vide Luca Bernabei ha spiegato che l’interprete Lavorerà al fianco di Luca Argentero (Yanez) in un podcast radiofonico dedicato a Sandokan, che dovrebbe poi trasformarsi in una fiction televisiva. Yaman sarà, dunque, “la Tigre di Mompracem”, che negli anni Settanta aveva il volto di Kabir Bedi. «È un progetto ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Occhi magnetici e addominali scolpiti: Canha conquistato la tv italiana e anche il ruolo dial fianco di. L’attore turco, noto per la serie Day Dreamer,protagonista del remake della fortunata saga nata dalla penna di Emilio Salgari e trasposta al cinema e in televisione. Durante un intervento a Rtl 102.5, l’amministratore delegato di Lux VideBernabei ha spiegato che l’interpreteal fianco di(Yanez) in un podcast radiofonico dedicato a, che dovrebbe poi trasformarsi in una fiction televisiva., dunque, “la Tigre di Mompracem”, che negli anni Settanta aveva il volto di Kabir Bedi. «È un progetto ...

rtl1025 : ?? Il nuovo #Sandokan sarà interpretato in Tv da Can Yaman, l'annuncio è stato dato questa mattina da @LuxVide su RT… - SkyTG24 : Sandokan, Can Yaman e Luca Argentero nella nuova serie tv - MediasetTgcom24 : Can Yaman sarà Sandokan, la Tigre di Mompracem in una serie tv #kanyaman - Doloresgarcian2 : RT @MarioManca: #CanYaman sarà Sandokan (insieme a Luca Argentero) - Laura201272 : RT @CanyamanLe: Ovunque si parla di te ... -