Can Yaman e Luca Argentero insieme nella nuova serie tv: i dettagli (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Gli amatissimi attore Luca Argentero e Can Yaman saranno protagonisti di una nuova serie. Ecco il progetto tutto italiano. L’annuncio della nuova serie Uno, è un attore amatissimo dal grande pubblico, ex gieffino, che quest’anno ha ottenuto un grandissimo successo su Rai Uno con la fiction Doc – Nelle tue mani. L’altro, attore turco, ha L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Gli amatissimi attoree Cansaranno protagonisti di una. Ecco il progetto tutto italiano. L’annuncio dellaUno, è un attore amatissimo dal grande pubblico, ex gieffino, che quest’anno ha ottenuto un grandissimo successo su Rai Uno con la fiction Doc – Nelle tue mani. L’altro, attore turco, ha L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

rtl1025 : ?? Il nuovo #Sandokan sarà interpretato in Tv da Can Yaman, l'annuncio è stato dato questa mattina da @LuxVide su RT… - SkyTG24 : Sandokan, Can Yaman e Luca Argentero nella nuova serie tv - MediasetTgcom24 : Can Yaman sarà Sandokan, la Tigre di Mompracem in una serie tv #kanyaman - sempreconCan : RT @ciakmag: #CanYaman sarà #Sandokan in una nuova serie tv con Luca Argentero ???? - HindzKinany : RT @Adnkronos: #CanYaman sarà #Sandokan in una nuova serie tv -