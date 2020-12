Campania zona rossa, alcolici e assembramenti per l'ultimo brindisi di Natale: «Sfida allo Stato» (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L?alcol non può essere consumato in strada, secondo l?ultima ordinanza varata dal governatore De Luca, ma c?è chi ha deciso di non rinunciare all?aperitivo... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L?alcol non può essere consumato in strada, secondo l?ultima ordinanza varata dal governatore De Luca, ma c?è chi ha deciso di non rinunciare all?aperitivo...

La zona è sempre quella dei baretti, anche se la maggior parte dei locali risulta chiusa, e la strada è ancora una volta via Bisignano. È li che un nutrito gruppo di giovani, violando le regole che ...

Campania in zona rossa, Eav sospende le corse nei giorni 25 e 26 dicembre e 1 gennaio

Stop al servizio ferroviario, metropolitano e su gomma di Eav (holding dei trasporti della Regione Campania) nei giorni 25, 26 dicembre e 1 gennaio, «in coerenza alle indicazioni del ...

