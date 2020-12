Cameron Douglas | papà bis | nato il figlio Ryder per la gioia di nonno Michael

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Cameron Douglas e Viviane Thibes sono diventati genitori per la seconda volta. L’attore americano, primogenito dell’icona del cinema Michael, e la storica fidanzata, insegnante di yoga, hanno dato il benvenuto sui social al piccolo Ryder, a quasi tre anni esatti dall’arrivo della prima figlia, Lua. «In quest’anno davvero difficile per tutti noi», scrivono su Instagram, «Dio ci ha mandato questa benedizione».

