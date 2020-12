Calenda al Pd | qualcuno vuole rinviare a ottobre le elezioni | io qua sto

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma – Morassut del Pd invita Carloa non dividere il campo del centrosinistra. “Ma dividere che cosa che ci siamo solo io e Virginia Raggi… Il Pd chi ha in campo?”, sbotta il leader di Azione! a Rainews 24.conferma di sentire spesso i leader politici, incluso Nicola Zingaretti. “Io mi sono candiato perche’ non c’era nessun candidato autorevole del Pd. Al momento non c’e’ ancora. Ma che devo dividere? Sto girando municipio per municipio con un lavoro serio sul territorio e ho incontrato piu di 150 associazioni.” “In questo momento non ho tirato fuori nessuna parte del programma perche’ aspetto la coalizione di cui ho fatto parte fino a che il Pd ha detto che bisognava aspettare se Virginia Raggi veniva condannata o no. E adesso ci sono le primarie il 28 febbraio? Ma il Pd e’ in grado di dire che saremo in condizione di poterle ...