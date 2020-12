Calcio estero, fuga Atletico e ipotesi Liga per Gomez: le notizie del 23 dicembre (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tutte le news di Calcio estero Live: Calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo L’Atletico Madrid fa sul serio e fa suo lo scontro al vertice con la Real Sociedad nel turno infrasettimanale di Liga. Hermoso e Llorente consegnano tre punti fondamentali alla squadra di Simeone per proseguire la corsa in vetta alla classifica: i baschi sono distanti adesso 6 punti, mentre il Real Madrid (in campo stasera) è staccato a -3 dai cugini. Risorge anche il Barcellona: 3-0 esterno al Valladolid grazie alle marcature di Lenglet, Braithwaite e del solito Messi. Il sei volte Pallone d’Oro stacca così Pelè nella classifica all-time dei gol segnati con una sola maglia a quota 644. Real Madrid di scena questa sera a Valdebebas contro il Granada, con Zinedine Zidane che in ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tutte le news diLive:mercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo L’Madrid fa sul serio e fa suo lo scontro al vertice con la Real Sociedad nel turno infrasettimanale di. Hermoso e Llorente consegnano tre punti fondamentali alla squadra di Simeone per proseguire la corsa in vetta alla classifica: i baschi sono distanti adesso 6 punti, mentre il Real Madrid (in campo stasera) è staccato a -3 dai cugini. Risorge anche il Barcellona: 3-0 esterno al Valladolid grazie alle marcature di Lenglet, Braithwaite e del solito Messi. Il sei volte Pallone d’Oro stacca così Pelè nella classifica all-time dei gol segnati con una sola maglia a quota 644. Real Madrid di scena questa sera a Valdebebas contro il Granada, con Zinedine Zidane che in ...

sportface2016 : #Barcellona, #Messi supera Pelè: 'Non pensavo di farcela' - sportli26181512 : Barcellona, Messi batte il record Pelé: 'Non pensavo di riuscirci': L'asso argentino ha segnato 644 reti con la ste… - ItaSportPress : L'ex Liverpool 'consiglia' Salah: 'Fossi in lui odierei il Real Madrid perché...' - - sportli26181512 : Guardiola difende Arteta: 'Allenatore incredibile, so dove arriverà': Le parole dopo il poker rifilato in Carabao C… - ETGazzetta : #Lewandowski: 'Io il 9 più completo. Ma non sono al livello di #Messi e #Ronaldo' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio estero Calcio Estero Sky Sport, Bundesliga e Premier League (18 - 23 Dicembre) Digital-Sat News Messi supera Pelè e vola in Argentina: il suo futuro al Barça è un rebus

L’eredità di Diego, la Pulce del Barcellona l’ha acquisita sul campo, con quel numero 10 sulla maglia dell’Argentina abbinato alle magie di quel sinistro che nel mondo del calcio è icona del Pibe. Ma ...

Calcio estero, fuga Atletico e ipotesi Liga per Gomez: le notizie del 23 dicembre

Tutte le news di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo ...

L’eredità di Diego, la Pulce del Barcellona l’ha acquisita sul campo, con quel numero 10 sulla maglia dell’Argentina abbinato alle magie di quel sinistro che nel mondo del calcio è icona del Pibe. Ma ...Tutte le news di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo ...