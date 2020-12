Cagliari | i 24 convocati di Di Francesco contro la Roma

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sono 24 idelscelti da Eusebio Diper la sfida di questa sera all’Olimpicoladi Fonseca Ultima partita dell’anno per ilche questa sera, all’Olimpico sfiderà ladi Fonseca. Mister Diha chiamato alla sua corte 24 rossoblù: ancora assente Faragò, Luvumbo e i positivi al Covid. Di seguito la lista deisardi: PORTIERI: Cragno, Vicario; DIFENSORI: Godin, Tripaldelli, Pinna, Pisacane, Lykogiannis, Ceppitelli, Zappa, Walukiewicz, Carboni; CENTROCAMPISTI: Rog, Marin, Caligara, Nandez, Oliva; ATTACCANTI: Simeone, Joao Pedro, Tramoni, Pereiro, Cerri, Pavoletti, Sottil, Ounas. Leggi su Calcionews24.com

VoceGiallorossa : ?Roma-Cagliari, i convocati di Di Francesco: recuperati Ounas e Walukiewicz #AsRoma #RomaCagliari - PagineRomaniste : #RomaCagliari, i convocati di #DiFrancesco: ok Ounas e Walukiewicz - siamo_la_Roma : ? Verso #RomaCagliari ?? I convocati di #DiFrancesco ?? Recuperati #Walukiewicz e #Ounas #ASRoma - ZonaGiallorossa : ?? #RomaCagliari, i convocati di #DiFrancesco: #Walukiewicz recupera ?? - forzaroma : #RomaCagliari, i convocati di Di Francesco: recuperano #Walukiewicz e #Ounas #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari convocati

Sono 24 i convocati del Cagliari scelti da Eusebio Di Francesco per la sfida di questa sera all’Olimpico contro la Roma di Fonseca ...Il tecnico rossoblù ha diramato la lista degli uomini a disposizione per la trasferta dell’Olimpico ultima fatica del 2020 I CONVOCATI. Sono 24 i rossoblù convocati da Eusebio Di Francesco per la ...