Cagliari | Di Francesco | «Sono arrabbiato | preso gol nel momento migliore»

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Eusebio Diè amareggiato per la sconfitta del suoin casa della Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico Eusebio Diha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro la Roma. «un pòperché quando l’avversario era in difficoltà abbiamouna traversa. Avevamo recuperato una partita contro una squadra bravissima nelle ripartenza. Nel nostroabbiamoil goal del 2-1 ed è un vero peccato perché siamo sempre qui a rimpiangere e rimuginare le partite che potevano andare in maniera differente. Questa cosa mi infastidisce e nondi buon umore. La squadra ha retto secondo me benissimo concedendo occasioni sui calci piazzati, ma stiamo parlando ...

ginolat76 : RT @MattPetcoke: 'Il terzo posto fa piacere, considerando che scendevamo in campo virtualmente quinti contro l'ottimo Cagliari di Di France… - sardanews : Roma-Cagliari 3-2, Joao Pedro illude i rossoblù poi crolla la difesa di Di Francesco - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Di Francesco: 'Abbiamo fatto una buona gara, meritavamo di più' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Di Francesco: 'Abbiamo fatto una buona gara, meritavamo di più' - susydigennaro : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Di Francesco: 'Abbiamo fatto una buona gara, meritavamo di più' -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Francesco

Il Cagliari va ko all’Olimpico dopo una prestazione positiva, ma che non porta punti: nel post partita, in conferenza stampa, Di Francesco si rammarica per non aver sfruttato il momento favorevole Il ...Il portiere del Cagliari è il vero protagonista dei primi quaranticinque minuti, poiché i suoi interventi su Pedro, Cristante e Mancini, consentono ai rossoblu di rimanere in partita. Tegola per Di ...