Cagliari | Di Francesco | “Siamo sempre qua a rimpiangere” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Un Di Francesco amareggiato ai microfoni di DAZN. “Non sono di buonumore, Siamo a commentare un’altra partita piena di rimpianti. Dovevamo gestire meglio il nostro momento migliore, dove meritavamo qualcosa di più. Invece, nel nostro miglior momento, abbiamo subìto il ritorno della Roma”. “Abbiamo sofferto, ma anche loro non hanno fatto una passeggiata. Nei primi L'articolo Cagliari Di Francesco “Siamo sempre qua a rimpiangere” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 24 dicembre 2020) Un Diamareggiato ai microfoni di DAZN. “Non sono di buonumore,a commentare un’altra partita piena di rimpianti. Dovevamo gestire meglio il nostro momento migliore, dove meritavamo qualcosa di più. Invece, nel nostro miglior momento, abbiamo subìto il ritorno della Roma”. “Abbiamo sofferto, ma anche loro non hanno fatto una passeggiata. Nei primi L'articoloDiqua a” proviene da www.meteoweek.com.

PagineRomaniste : #Cagliari, #DiFrancesco: 'Sono un po' arrabbiato. A Roma torno sempre con grande piacere' #ASRoma #RomaCagliari - ItaSportPress : Cagliari, Di Francesco: 'Sono arrabbiato per non aver sfruttato il momento' - - sportface2016 : #RomaCagliari , #DiFrancesco: 'Abbiamo fatto una buona partita' - romanewseu : #Cagliari, #DiFrancesco “Abbiamo preso il 2° gol nel momento migliore. Ritorno all’Olimpico? Non è lo stesso senza… -