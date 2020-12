Cadaveri nelle valige, svolta nel caso: arrestata 36enne (Di mercoledì 23 dicembre 2020) svolta nelle indagini sulla morte dei due coniugi albanesi, i cui corpi fatti a pezzi sono stati trovati in quattro valige, gettate in un campo vicino alla recinzione del carcere fiorentino di Sollicciano: i carabinieri hanno arrestato con l'accusa di omicidio, occultamento e vilipendio di cadavere E. K., 36 anni albanese, come le vittime Shpetim Pasho, 54 anni, e la moglie Teuta, 52 anni. I coniugi Pasho erano spariti a novembre del 2015, all'epoca la 36enne era la fidanzata del figlio Taulant, 33 anni. Sono stati ritrovati a pezzi in quattro valige, nella scarpata del viadotto della Fi-Pi-Li, il dieci dicembre 2020, la prima per caso, le altre con i sopralluoghi dei carabinieri.Un tatuaggio sul cadavere dell'uomo, il nome della città di origine, Vlore (Valona) e le iniziali del nome, ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 23 dicembre 2020)indagini sulla morte dei due coniugi albanesi, i cui corpi fatti a pezzi sono stati trovati in quattro, gettate in un campo vicino alla recinzione del carcere fiorentino di Sollicciano: i carabinieri hanno arrestato con l'accusa di omicidio, occultamento e vilipendio di cadavere E. K., 36 anni albanese, come le vittime Shpetim Pasho, 54 anni, e la moglie Teuta, 52 anni. I coniugi Pasho erano spariti a novembre del 2015, all'epoca laera la fidanzata del figlio Taulant, 33 anni. Sono stati ritrovati a pezzi in quattro, nella scarpata del viadotto della Fi-Pi-Li, il dieci dicembre 2020, la prima per, le altre con i sopralluoghi dei carabinieri.Un tatuaggio sul cadavere dell'uomo, il nome della città di origine, Vlore (Valona) e le iniziali del nome, ...

