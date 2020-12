Burioni è costretto a fare anche le rettifiche al Fatto Quotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Un errore banale, che può essere derubricato a errore di battitura. E che, tuttavia, stravolgeva completamente il senso di una affermazione del commissario straordinario all’emergenza Domenico Arcuri in merito alla distribuzione delle vaccinazioni anti coronavirus. Nella sua intervista al Fatto Quotidiano – pubblicata sul giornale di oggi – si legge che la seconda tranche di vaccinazioni (dopo quella di partenza che arriverà in Italia il 27 dicembre, così come nel resto d’Europa) arriverà il 30 gennaio. Una differenza di oltre un mese rispetto all’inizio ufficiale della campagna di vaccinazione che, in realtà, non avrebbe una giustificazione. La cosa è stata fatta notare anche da Roberto Burioni su Twitter, che ha ripreso l’articolo del Fatto Quotidiano e ha chiesto ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Un errore banale, che può essere derubricato a errore di battitura. E che, tuttavia, stravolgeva completamente il senso di una affermazione del commissario straordinario all’emergenza Domenico Arcuri in merito alla distribuzione delle vaccinazioni anti coronavirus. Nella sua intervista al– pubblicata sul giornale di oggi – si legge che la seconda trdi vaccinazioni (dopo quella di partenza che arriverà in Italia il 27 dicembre, così come nel resto d’Europa) arriverà il 30 gennaio. Una differenza di oltre un mese rispetto all’inizio ufficiale della campagna di vaccinazione che, in realtà, non avrebbe una giustificazione. La cosa è stata fatta notareda Robertosu Twitter, che ha ripreso l’articolo dele ha chiesto ...

