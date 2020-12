Bridgerton | arriva a Natale su Netflix la nuova serie

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Perdebutta sumolto attesa basato sui bestseller della scrittrice Julia Quinn. Vediamo trailer e qualche dettaglio sul cast Il 25 dicembre debutta su, la primatargata Shondaland (casa di produzione fondata da Shonda Rhimes). Laè stata creata dal suo collaboratore di lunga data, Chris Van Dusen (Scandal, Grey’s Anatomy, Private Practice) e sarà disponibile il giorno diin tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.: asuBasato sulladi bestseller della scrittrice Julia Quinn,è unaromantica, scandalosa e arguta ...

telesimo : Reminder: a #Natale su #Netflix arriva #BRIDGERTON, la prima #serietv targata #Shondaland. Chi l'ha vista l'ha prom… - DigiTalkPR : Tra 'Gossip Girl' e 'Orgoglio e pregiudizio', ecco Bridgerton: la prima serie di Shonda Rhimes per Netflix Il 25 d… - comingsoonit : Arriva il 25 dicembre #Bridgerton, la prima serie #Netflix prodotta dall'ideatrice di Grey's Anatomy #ShondaRhimes.… -

Ultime Notizie dalla rete : Bridgerton arriva

Bridgerton è il suo primo show per la piattaforma streaming ... Pare, però, che un secondo capitolo sia già previsto. A What’s on Netflix sono arrivate voci sul rinnovo già a febbraio 2020, voci che ...La creatrice di “Grey's Anatomy” ci catapulta tra gli intrighi amorosi di famiglie benestanti, in una Londra rivisitata di inizio Ottocento ...