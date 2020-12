Briatore: «Il Covid ha creato un odio bestiale. Su di me solo fango e nessuno mi ha chiesto scusa» (Di mercoledì 23 dicembre 2020) «Tutto nasce quando il Corriere della Sera pubblica un articolo sul sito, con tanto di video, accusandomi di aver parcheggiato una Rolls Royce nel cuore di Milano, in modo tale da bloccare il traffico». A raccontare i fatti a Libero è Flavio Briatore. «Io chiamo subito il giornalista. Smentisco categoricamente e gli dico che non potrei mai essere io. Sono a Montecarlo, non guido da 20 anni e la targa della mia auto è monegasca, non italiana come quella ripresa nel video». Briatore: «Non ho nemmeno ricevuto le scuse» «Il giornalista del Corriere riporta la smentita», incalza. «Ma continua a sostenere nell’articolo di avere le prove. I testimoni, dice, riferiscono che si tratta di me. E per due giorni il Corriere continua così, fino a che, in modo molto cortese, non si espone Luigi Proietti che, parlando con Leggo e Il Giornale, ammette di essere lui il ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) «Tutto nasce quando il Corriere della Sera pubblica un articolo sul sito, con tanto di video, accusandomi di aver parcheggiato una Rolls Royce nel cuore di Milano, in modo tale da bloccare il traffico». A raccontare i fatti a Libero è Flavio. «Io chiamo subito il giornalista. Smentisco categoricamente e gli dico che non potrei mai essere io. Sono a Montecarlo, non guido da 20 anni e la targa della mia auto è monegasca, non italiana come quella ripresa nel video».: «Non ho nemmeno ricevuto le scuse» «Il giornalista del Corriere riporta la smentita», incalza. «Ma continua a sostenere nell’articolo di avere le prove. I testimoni, dice, riferiscono che si tratta di me. E per due giorni il Corriere continua così, fino a che, in modo molto cortese, non si espone Luigi Proietti che, parlando con Leggo e Il Giornale, ammette di essere lui il ...

SecolodItalia1 : Briatore: «Il Covid ha creato un odio bestiale. Su di me solo fango e nessuno mi ha chiesto scusa»… - emiliano87tw : @noitre32 A me sembra più che i vip anziani che l'hanno preso (Trump, Briatore, Berlusconi, G.Scotti) siano guariti… - Alberto61153413 : RT @SardegnaG: Prosegue a distanza di mesi lo scontro sull'estate in Costa Smeralda e i #contagi Covid: il sindaco di Arzachena Ragnedda ha… - apavo75 : RT @SardegnaG: Prosegue a distanza di mesi lo scontro sull'estate in Costa Smeralda e i #contagi Covid: il sindaco di Arzachena Ragnedda ha… - franciscusedda : RT @SardegnaG: Prosegue a distanza di mesi lo scontro sull'estate in Costa Smeralda e i #contagi Covid: il sindaco di Arzachena Ragnedda ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Briatore Covid Flavio Briatore: "Dal Billionaire alla Rolls Royce, solo fango su di me" L'HuffPost Briatore: «Il Covid ha creato un odio bestiale. Su di me solo fango e nessuno mi ha chiesto scusa»

Flavio Briatore al contrattacco dopo il fango gettato su di lui per le bufale della Rolls Royce e del Billionaire: in Italia c'è odio sociale ...

Flavio Briatore: "Dal Billionaire alla Rolls Royce, solo fango su di me"

Da un’accusa all’altra. Quest’estate Briatore era finito al centro delle polemiche per i casi di coronavirus al suo locale, il Billionaire. “Sul Billionaire sono state dette tante falsità - sottolinea ...

Flavio Briatore al contrattacco dopo il fango gettato su di lui per le bufale della Rolls Royce e del Billionaire: in Italia c'è odio sociale ...Da un’accusa all’altra. Quest’estate Briatore era finito al centro delle polemiche per i casi di coronavirus al suo locale, il Billionaire. “Sul Billionaire sono state dette tante falsità - sottolinea ...