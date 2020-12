Brexit, verso l’accordo tra Londra e Ue: annuncio (forse) in serata (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic – Alla fine il Regno Unito se ne andrà con un accordo in tasca. Il lungo, e sin troppo estenuante, braccio di ferro con l’Unione europea porterà infatti a un patto sulle relazioni post-Brexit. Auspicato da entrambe le parti eppure mai vicino a una reale definizione, adesso un’improvvisa svolta sembra davvero vicina. Stando a quanto riportato dal Financial Times “i progressi nei colloqui sulla Brexit fanno sperare in un imminente accordo commerciale”. Il principale giornale economico-finanziario del Regno Unito, sempre ben informato sugli sviluppi delle trattative tra Londra e Bruxelles, definisce l’accordo “imminente” e scrive che “funzionari britannici hanno affermato che mentre le due parti stanno ancora discutendo sulla pesca e su altre questioni – comprese le regole di concorrenza per una parità di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic – Alla fine il Regno Unito se ne andrà con un accordo in tasca. Il lungo, e sin troppo estenuante, braccio di ferro con l’Unione europea porterà infatti a un patto sulle relazioni post-. Auspicato da entrambe le parti eppure mai vicino a una reale definizione, adesso un’improvvisa svolta sembra davvero vicina. Stando a quanto riportato dal Financial Times “i progressi nei colloqui sullafanno sperare in un imminente accordo commerciale”. Il principale giornale economico-finanziario del Regno Unito, sempre ben informato sugli sviluppi delle trattative trae Bruxelles, definisce“imminente” e scrive che “funzionari britannici hanno affermato che mentre le due parti stanno ancora discutendo sulla pesca e su altre questioni – comprese le regole di concorrenza per una parità di ...

