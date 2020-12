Brexit: Unione europea negozierà fino a fine 2020 e oltre. Lo afferma Barnier (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Riferendo agli ambasciatori dei 27, Barnier ha affermato che sono stati compiuti progressi e che la maggior parte dei problemi è stata preliminarmente chiusa o è prossima all'accordo Leggi su firenzepost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Riferendo agli ambasciatori dei 27,hato che sono stati compiuti progressi e che la maggior parte dei problemi è stata preliminarmente chiusa o è prossima all'accordo

