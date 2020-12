Brexit, Ue e Regno Unito vicine all’accordo: “Intesa nelle prossime ore” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’Unione europea e il Regno Unito sono vicine a un accordo su Brexit, con un’Intesa sulle relazioni commerciali potrebbe essere conclusa già nelle prossime ore. A riferirlo sono fonti europee citate da diverse agenzie italiane e internazionali. Una riunione degli ambasciatori dei 27 sarebbe prevista per domani, ma solo se si dovesse arrivare a un accordo entro stasera. I colloqui starebbero per giungere a una conclusione positiva e i diplomatici che rappresentano gli Stati membri dell’Ue stanno già esaminando alcune delle 2mila pagine di testi giuridici concordati, secondo quanto riporta il giornale britannico The Guardian, che cita fonti sia di Bruxelles che di Londra. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen sarebbe stata in costante contatto con ... Leggi su tpi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’Unione europea e ilsonoa un accordo su, con un’sulle relazioni commerciali potrebbe essere conclusa giàore. A riferirlo sono fonti europee citate da diverse agenzie italiane e internazionali. Una riunione degli ambasciatori dei 27 sarebbe prevista per domani, ma solo se si dovesse arrivare a un accordo entro stasera. I colloqui starebbero per giungere a una conclusione positiva e i diplomatici che rappresentano gli Stati membri dell’Ue stanno già esaminando alcune delle 2mila pagine di testi giuridici concordati, secondo quanto riporta il giornale britannico The Guardian, che cita fonti sia di Bruxelles che di Londra. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen sarebbe stata in costante contatto con ...

ilpost : Avete ordinato qualche regalo nel Regno Unito e non sta arrivando? Probabilmente è in uno di questi camion: - Daniele_Manca : Il 2021 è l’anno delle presidenze per Roma e Londra. La triangolazione della guida di G7, G20 e COP26 può aiutare a… - infoitinterno : Brexit: istruzioni INPS per chi lavora nel Regno Unito nel 2021 - man_gregor : RT @ilruttosovrano: Brexit, record di debito pubblico, recessione e caos commerciale per il Regno Unito, chissà a quali di queste situazion… - CarlottaMarche7 : RT @Musso___: @jimmomo : “è la Ue in primis ad essere in flagrante e continuata violazione del WA, per cui l’iniziativa del governo Johnson… -