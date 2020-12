Brexit | Natale senza accordo?

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) – Entra nel vivo la partita tra Londra e Bruxelles quando mancano meno di 10 giorni al 31 dicembre, data che segna la fine del periodo di transizione. I negoziati post-proseguono anche oggi a livello tecnico e politico. Lo riferiscono fonti ben informate a Bruxelles che seguono da vicino il dossier. Se non ci saranno progressi nei prossimi due giorni, le squadre negoziali dovrebbero prendersi una pausa natalizia, hanno precisato le stesse fonti. Con ouncommerciale il Regno Unito lascerà il mercato unico a mezzanotte del 31 dicembre. L’opzione No Deal – la più temuta e anche quella da scongiurare a tutti i costi – resta ancora saldamente sul piatto ma la trattativa resta incagliata sulla pesca. Londra, che spinge per una ripartizione 80-20 per cento a suo favore nella sua zona di competenza, oltre ...