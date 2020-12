Brenda Fricker di «Mamma ho riperso l’aereo» | «Il Natale può essere buio per chi è solo come me»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) «Mentirei se dicessi che sarà un Natale bello e felice perché sono vecchia e vivo da sola. È un momento che può essere molto buio». A dirlo è Brenda Fricker, l’attrice che tutto conosciamo per il ruolo della «signora dei piccioni» in Mamma ho riperso l’aereo, ospite in un’intervista al The Ray D’Arcy Show. A 75 anni, a fronte di una carriera che le ha fatto vincere l’Oscar nel 1989 per il film Il mio piede sinistro con Daniel Day-Lewis, Fricker decide di non nascondere i risvolti oscuri delle feste, specie per chi le affronta in completa solitudine come lei.