Bosch, Fehrenbach: “Preferenza UE per auto elettrica non giustificata. Non è neutrale per il clima” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Le parole pronunciate da Akio Toyoda sui rischi, economici e ambientali, di una transizione troppo veloce alla mobilità 100% elettrica hanno scosso il mondo intero. Ora, dopo quelle del manager giapponese, le critiche agli isterismi da elettromobilità arrivano dalla Germania. Stavolta è stato Franz Fehrenbach, Presidente del consiglio di sorveglianza di un colosso come Bosch (principale fornitore al mondo di tecnologia automobilistica), a esprimere le sue perplessità sul tema: in un’intervista allo Stuttgarter Nachrichten, infatti, il manager tedesco ha sottolineato come l’Unione Europea stia attuando politiche che comportano una “Preferenza non adeguatamente giustificata” per le autovetture ad alimentazione 100% elettrica, promosse “a svantaggio del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Le parole pronunciate da Akio Toyoda sui rischi, economici e ambientali, di una transizione troppo veloce alla mobilità 100%hanno scosso il mondo intero. Ora, dopo quelle del manager giapponese, le critiche agli isterismi da elettromobilità arrivano dalla Germania. Stavolta è stato Franz, Presidente del consiglio di sorveglianza di un colosso come(principale fornitore al mondo di tecnologiamobilistica), a esprimere le sue perplessità sul tema: in un’intervista allo Stuttgarter Nachrichten, infatti, il manager tedesco ha sottolineato come l’Unione Europea stia attuando politiche che comportano una “non adeguatamente” per levetture ad alimentazione 100%, promosse “a svantaggio del ...

