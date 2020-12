Borussia Dortmund | si ferma nuovamente Thorgan Hazard Il comunicato del club

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)è entrato all’83esimo minuto nella gara di ieri che vedeva il suoaffrontare l’Eintracht Braunschweig in DFB Pokal. Il belga non giocava dall’8 dicembre contro lo Zenit e al suo ritorno in campo ha sostituito Giovanni Reyna ma, nonostante i pochissimi minuti giocati (12), il Twitter ufficiale deltedesco hache il giocatore ha accusato un problema muscolare dopo la partita e dovrà stare a riposo per diverse settimane. Unfortunately,suffered another muscular injury yesterday and will need several weeks to recover. Get well soon pic.twitter.com/C4B18R7F5B —(@BlackYellow) December 23, 2020 Foto: Twitter ufficiale BVD L'articolo ...