(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Latà sta facendo le bizze in queste ultime sedute di fine anno. Bassi volumi ma anche le incertezze legate alla “variante inglese” del Covid stanno condizionando gli ultimi scambi del 2020

fisco24_info : Borse volatili, il costo per proteggersi da un crollo dei mercati è cresciuto del 13%

Il Sole 24 ORE

Nella settimana che precede il Natale la volatilità in Borsa sta facendo le bizze avendo fatto segnare un balzo prima da 21,5 a 31 punti per poi ridimensionarsi a 25 punti martedì 22 dicembre. Al ...Le sedute di borsa non sono tutte uguali Alcune con da grandi volumi e controvalori rilevanti altre da una certa calma e scambi più sottili ...