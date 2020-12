Borsa di Milano in rialzo con le altre Borse europee (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (TeleBorsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei e sulla Borsa di Milano, che scommettono ancora sull’avvio della campagna di vaccinazioni anti-Covid e sperano in un accordo last minute per la Brexit, benché la questione “pesca” sia ancora in stallo. L’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,27%. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.869,4 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 46,95 dollari per barile. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +112 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,52%. Nello scenario borsistico europeo piccoli passi in avanti per Francoforte, che segna un incremento marginale dello 0,64%, Londra è stabile, riportando un moderato 0%, e giornata moderatamente positiva per Parigi, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Tele) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei e sulladi, che scommettono ancora sull’avvio della campagna di vaccinazioni anti-Covid e sperano in un accordo last minute per la Brexit, benché la questione “pesca” sia ancora in stallo. L’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,27%. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.869,4 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 46,95 dollari per barile. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +112 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,52%. Nello scenario borsistico europeo piccoli passi in avanti per Francoforte, che segna un incremento marginale dello 0,64%, Londra è stabile, riportando un moderato 0%, e giornata moderatamente positiva per Parigi, ...

