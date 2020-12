Boom di casi per la variante inglese? Il virologo Clementi: “È un’ipotesi. Ora velocizzare le vaccinazioni. Monoclonali? Anche come profilassi” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Un porto in lontananza, la luce di un faro e ancora un paio di miglia marittime da navigare. Massimo Clementi, professore ordinario e direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, smette per qualche minuto il camice da scienziato e usa una metafora per dire che il point of safe è “la vaccinazione di almeno il 70% della popolazione”, Anche se dice di avere “un pallino personale”: gli anticorpi Monoclonali. Non solo come terapia mirata – che è ora al vaglio dell’Aifa dopo l’inchiesta del Fatto Quotidiano – ma Anche “come elemento di profilassi“. “Ci sarà un 5% della popolazione che pur vaccinandosi non sarà protetta – spiega Clementi che è specializzato Anche in Infettivologia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Un porto in lontananza, la luce di un faro e ancora un paio di miglia marittime da navigare. Massimo, professore ordinario e direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, smette per qualche minuto il camice da scienziato e usa una metafora per dire che il point of safe è “la vaccinazione di almeno il 70% della popolazione”,se dice di avere “un pallino personale”: gli anticorpi. Non soloterapia mirata – che è ora al vaglio dell’Aifa dopo l’inchiesta del Fatto Quotidiano – maelemento di“. “Ci sarà un 5% della popolazione che pur vaccinandosi non sarà protetta – spiegache è specializzatoin Infettivologia ...

clikservernet : Boom di casi per la variante inglese? Il virologo Clementi: “È un’ipotesi. Ora velocizzare le vaccinazioni. Monoclo… - Noovyis : (Boom di casi per la variante inglese? Il virologo Clementi: “È un’ipotesi. Ora velocizzare le vaccinazioni. Monocl… - infoitinterno : Da domani l’Italia torna in lockdown. In Germania boom di casi - Tino44588447 : RT @fedemello: Boom di casi in Gran Bretagna? In realtà sono 36.807 positivi sì. Ma con 420mila tamponi. - Lucabressan96 : RT @fedemello: Boom di casi in Gran Bretagna? In realtà sono 36.807 positivi sì. Ma con 420mila tamponi. -

Ultime Notizie dalla rete : Boom casi Covid, nonostante il boom di casi il premier svedese conferma: “La nostra strategia non è cambiata” Fanpage.it Covid in Sicilia, i contagi salgono ancora e boom di guariti ben 800

Ben 800 guariti e torna a salire il numero complessivo dei contagiati in Sicilia. Sono 932 i nuovi casi di Covid-19, a fronte di 9.264 tamponi effettuati, nelle ultime 24 ore. I morti sono stati 10. I ...

Linate, boom di tamponi. Code e quasi mille test rapidi in una mattina al drive-in dell’Aeronautica

Mai così tanti. Da questa mattina alle 8.00 fino alle 13.30 è stata una coda costante di auto che arrivava fino alla Circonvallazione dell’Idroscalo per accedere al “Drive Through” ...

Ben 800 guariti e torna a salire il numero complessivo dei contagiati in Sicilia. Sono 932 i nuovi casi di Covid-19, a fronte di 9.264 tamponi effettuati, nelle ultime 24 ore. I morti sono stati 10. I ...Mai così tanti. Da questa mattina alle 8.00 fino alle 13.30 è stata una coda costante di auto che arrivava fino alla Circonvallazione dell’Idroscalo per accedere al “Drive Through” ...