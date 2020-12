Bonus Io resto a casa | Lo stato versa a ogni cittadino che resta responsabilmente a casa 250€ al giorno a Natale – Il ritorno della Bufala

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ci segnalano i nostri contatti l’ennesimo caso di Griefing: ladel “io”. Abbiamo deciso noi di dare a questo tipo di bufale il nome di “Griefing”, rubandolo dal gergo videoludico. Nel gergo videoludico il Griefer è quel giocatore che nei giochi online e multiplayer non gioca per divertirsi, ma gioca per rovinare il divertimento agli altri. Analizziamo ora lache ci è stata inviata. Una Catena di S. Antonio a mezzo Social. FINALMENTE UNA GIUSTA L’HA FATTA…IO: Loverserà adche resterà, 250 € nei giorni di ...

clikservernet : Bonus Io resto a casa: Lo stato versa a ogni cittadino che resta responsabilmente a casa 250€ al giorno a Natale –… - Noovyis : (Bonus Io resto a casa: Lo stato versa a ogni cittadino che resta responsabilmente a casa 250€ al giorno a Natale –… - ElicrinaMacrina : @cri0265 @CottarelliCPI daranno,anche il bonus TV ma il governo non ha comprato fabbriche che producono apparecchi… - Marco_dalformai : RT @EBamusement: @_happycactus_ @ArkadiMaslow BONUS IO RESTO A CASA La Regione Emilia Romagna versa a ogni cittadino che resta responsabil… - fenice_risorta : RT @EBamusement: @_happycactus_ @ArkadiMaslow BONUS IO RESTO A CASA La Regione Emilia Romagna versa a ogni cittadino che resta responsabil… -

