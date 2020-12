Bonus bebè: rinnovo Isee 2021 per calcolo corretto dell’assegno mensile. Istruzioni Inps (Di mercoledì 23 dicembre 2020) I genitori che hanno ricevuto il Bonus bebè nel 2020 devono organizzarsi per richiedere la Dsu 2021 per il rilascio dell’Isee 2021 se vogliono beneficiare del calcolo corretto dell’assegno. In mancanza di questo si dovranno accontentare dell’importo minimo (80 e 96 euro). Lo ha chiarito l’Inps nel messaggio 4819 del 22 dicembre. Oggetto è proprio la “presentazione della DSU 2021 per il rilascio dell’Isee 2021 necessario al calcolo della rata mensile di assegno”, Un remind con cui l’Inps ricorda alle famiglie che nel 2020 hanno ricevuto l’assegno di natalità che la DSU presentata nel corso del 2020 ha validità fino al 31 dicembre ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) I genitori che hanno ricevuto ilnel 2020 devono organizzarsi per richiedere la Dsuper il rilascio dell’se vogliono beneficiare del. In mancanza di questo si dovranno accontentare dell’importo minimo (80 e 96 euro). Lo ha chiarito l’nel messaggio 4819 del 22 dicembre. Oggetto è proprio la “presentazione della DSUper il rilascio dell’necessario aldella ratadi assegno”, Un remind con cui l’ricorda alle famiglie che nel 2020 hanno ricevuto l’assegno di natalità che la DSU presentata nel corso del 2020 ha validità fino al 31 dicembre ...

