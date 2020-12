Bonus 600 euro Inps: respinte 400 mila domande, ecco le motivazioni (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Le ultime sul Bonus 600 euro Inps: sarebbero state respinte oltre 400 mila domande, mentre altri attendono ancora l’importo. L’odissea dell’indennità Covid-19 non sembra essere finita: dopo un giorno start da incubo, con blocchi e down del sito e gravi problemi di violazione della privacy, le cose sembravano essere tornate alla normalità e tra il 15 e il 17 aprile una buona parte di Bonus è stata erogata alle persone richiedenti. Effettivamente non è stato rispetto alcun ordine prioritario considerando le tempistiche di presentazione delle domande e così c’è chi ha presentato domanda “in ritardo” e non il giorno 1 e ha percepito l’indennità di chi invece ha fatto domanda nelle prime ore del 1° aprile. Bonus 600 ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Le ultime sul600: sarebbero stateoltre 400, mentre altri attendono ancora l’importo. L’odissea dell’indennità Covid-19 non sembra essere finita: dopo un giorno start da incubo, con blocchi e down del sito e gravi problemi di violazione della privacy, le cose sembravano essere tornate alla normalità e tra il 15 e il 17 aprile una buona parte diè stata erogata alle persone richiedenti. Effettivamente non è stato rispetto alcun ordine prioritario considerando le tempistiche di presentazione dellee così c’è chi ha presentato domanda “in ritardo” e non il giorno 1 e ha percepito l’indennità di chi invece ha fatto domanda nelle prime ore del 1° aprile.600 ...

sebavettels : Avrà la partita IVA? Gli manda la fattura alla Ferrari? Glieli pagano i contributi? Può avere anche lui il bonus dei 600 euro? - luca_tessitore : RT @ERivetta: Murelli, leghista perfetta: si era intascata i 600 euro del bonus e ora è responsabile della scuola politica dell... https://… - sandra_03_ : ma si è poi saputo quali parlamentari hanno incassato il bonus dei 600€?? - terenim : @bscfederico Se ognuno per farsi bello se ne inventa uno, avremo 945 bonus. Ho votato NO, ma meno male che fra poco ne avremo solo 600. - nemiroski : 2) #ottoemezzo Per #Scanzi Il problema è Renzi non, come denunciato da #Cacciari, i 250 mld a debito per bonus mono… -

