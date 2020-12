Bologna-Atalanta, Mihajlovic: “Compiuta un’impresa, con questa mentalità può succedere di tutto” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il Bologna rimonta l'Atalanta e strappa un prezioso punto nell'ultima sfida del 2020.Reazione di orgoglio del Bologna che, sotto di 2 reti, rimonta la Dea conquistando un importantissimo punto al "Dall'Ara" grazie alle reti di Tomiyasu e Paz. Un risultato analizzato al triplice fischio da Sinisa Mihajlovic, mostratosi entuasiasta in conferenza stampa per il pari ottenuto questa sera."Siamo una squadra che non molla mai, abbiamo recuperato un sacco di punti andando in svantaggio, non è un caso. E' stata un'impresa viste le condizioni e i giocatori mancanti. Anche De SIlvestri ha dato forfait nel riscaldamento ma i ragazzi sono stati meravigliosi! Nel secondo tempo ci siamo messo uomo contro uomo e nel secondo tempo non abbiamo rischiato niente pareggiando meritatamente. Tutti quelli che sono entrati ... Leggi su mediagol (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ilrimonta l'e strappa un prezioso punto nell'ultima sfida del 2020.Reazione di orgoglio delche, sotto di 2 reti, rimonta la Dea conquistando un importantissimo punto al "Dall'Ara" grazie alle reti di Tomiyasu e Paz. Un risultato analizzato al triplice fischio da Sinisa, mostratosi entuasiasta in conferenza stampa per il pari ottenutosera."Siamo una squadra che non molla mai, abbiamo recuperato un sacco di punti andando in svantaggio, non è un caso. E' stata un'impresa viste le condizioni e i giocatori mancanti. Anche De SIlvestri ha dato forfait nel riscaldamento ma i ragazzi sono stati meravigliosi! Nel secondo tempo ci siamo messo uomo contro uomo e nel secondo tempo non abbiamo rischiato niente pareggiando meritatamente. Tutti quelli che sono entrati ...

