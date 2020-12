Bologna-Atalanta: le formazioni ufficiali (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ecco le scelte definitive dei due allenatori per Bologna-Atalanta, gara valida per il quattordicesimo turno di Serie A 2020-21: Bologna (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Medel, Danilo, Dijks; Baldursson, Schouten; Vignato, Soriano, Barow; Palacio. All. Mihajlovic. Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Muriel. All. Gasperini. Foto: Twitter ufficiale Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ecco le scelte definitive dei due allenatori per, gara valida per il quattordicesimo turno di Serie A 2020-21:(4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Medel, Danilo, Dijks; Baldursson, Schouten; Vignato, Soriano, Barow; Palacio. All. Mihajlovic.(3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Muriel. All. Gasperini. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

