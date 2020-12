Bologna-Atalanta, Gasperini: “Dominato per tutta la gara, risultato brutto. Mercato? Siamo in tanti, la rosa…” (Di giovedì 24 dicembre 2020) “Per come è andata la partita è un risultato brutto. Avevamo il dominio assoluto della gara, non c'era niente che potesse prevedere la rimonta. Sono specializzati nelle rimonte, ci mettono il cuore. Già vinto? Sarebbe grave, ma può essere".Sono le parole del tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini che, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" nel post-gara, ha commentato il pari maturato questa sera con il Bologna."Maehle è un giocatore che sulla fascia è un bel rinforzo. Lì abbiamo parecchi giocatori ma finiscono per giocare Hateboer e Gosens. Chiedere qualcosa d’altro? No no, Siamo in tanti. Non abbiamo fatto le valutazioni giuste di quelli che abbiamo, aggiungere altri… Sono per le rose corte, quest’anno è stato un grosso ... Leggi su mediagol (Di giovedì 24 dicembre 2020) “Per come è andata la partita è un. Avevamo il dominio assoluto della, non c'era niente che potesse prevedere la rimonta. Sono specializzati nelle rimonte, ci mettono il cuore. Già vinto? Sarebbe grave, ma può essere".Sono le parole del tecnico dell'Gian Pieroche, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" nel post-, ha commentato il pari maturato questa sera con il."Maehle è un giocatore che sulla fascia è un bel rinforzo. Lì abbiamo parecchi giocatori ma finiscono per giocare Hateboer e Gosens. Chiedere qualcosa d’altro? No no,in. Non abbiamo fatto le valutazioni giuste di quelli che abbiamo, aggiungere altri… Sono per le rose corte, quest’anno è stato un grosso ...

Atalanta_BC : ???? #Muriel raccoglie una respinta della difesa del Bologna, si infila tra le maglie rossoblù e firma lo 0-2!!! ????… - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Bologna 2-2 Atalanta AC Milan 3-2 Lazio Napoli 1-1 Torino Roma 3-2 Cagliari Sampdoria 2-3 Sassu… - pisto_gol : Il campionato non finisce mai il Milan batte la Lazio con un gran gol di Theo Hernandez all’ultimo minuto, il Napol… - zazoomblog : Bologna-Atalanta Gasperini: “Dominato per tutta la gara risultato brutto. Mercato? Siamo in tanti la rosa…” -… - Dhim_Potato : RT @SiaranBolaLive: FT #SerieA AC Milan 3-2 Lazio Bologna 2-2 Atalanta Hellas Verona 1-2 Inter Napoli 1-1 Torino Roma 3-2 Cagliari Sampdor… -