Bologna-Atalanta 2-2. Doppietta Muriel, poi rimonta firmata Tomiyasu-Paz (Di giovedì 24 dicembre 2020) Bologna, 23 dicembre 2020 " Finisce 2-2 al Dall'Ara tra Bologna e Atalanta . Grande rimonta dei rossoblù, che a mezz'ora dalla fine erano sotto 2-0 e nel finale trovano il pareggio prima con il gol di ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020), 23 dicembre 2020 " Finisce 2-2 al Dall'Ara tra. Grandedei rossoblù, che a mezz'ora dalla fine erano sotto 2-0 e nel finale trovano il pareggio prima con il gol di ...

Atalanta_BC : ?? Termina in parità a Bologna. ?? It ends in a draw in Bologna. @Plus500 #BolognaAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo… - Atalanta_BC : ???? #Muriel raccoglie una respinta della difesa del Bologna, si infila tra le maglie rossoblù e firma lo 0-2!!! ????… - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Bologna 2-2 Atalanta AC Milan 3-2 Lazio Napoli 1-1 Torino Roma 3-2 Cagliari Sampdoria 2-3 Sassu… - SkySport : Gasperini: 'Abbiamo buttato via due punti' - bologna_sport : Baldursson: “L’Atalanta è una squadra forte, però noi siamo stati bravi a riprenderla”. -