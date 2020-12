Bologna-Atalanta 1-2: Tomiyasu accorcia le distanze, super gol (VIDEO) (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Takehiro Tomiyasu ha riaperto Bologna-Atalanta (1-2), accorciando le distanze dopo lo 0-2 firmato da Luis Muriel. Il difensore giapponese ha beffato Gollini con un pallonetto super, usufruendo nel migliore dei modi di un assist di Orsolini. Di seguito il VIDEO della rete siglata dal Bologna di Sinisa Mihajlovic, che rientra in partita dopo 73? difficili. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Takehiroha riaperto(1-2),ndo ledopo lo 0-2 firmato da Luis Muriel. Il difensore giapponese ha beffato Gollini con un pallonetto, usufruendo nel migliore dei modi di un assist di Orsolini. Di seguito ildella rete siglata daldi Sinisa Mihajlovic, che rientra in partita dopo 73? difficili. SportFace.

Atalanta_BC : ???? #Muriel raccoglie una respinta della difesa del Bologna, si infila tra le maglie rossoblù e firma lo 0-2!!! ????… - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Bologna 2-2 Atalanta AC Milan 3-2 Lazio Napoli 1-1 Torino Roma 3-2 Cagliari Sampdoria 2-3 Sassu… - pisto_gol : Il campionato non finisce mai il Milan batte la Lazio con un gran gol di Theo Hernandez all’ultimo minuto, il Napol… - ciccionocera95 : RT @pisto_gol: Il campionato non finisce mai il Milan batte la Lazio con un gran gol di Theo Hernandez all’ultimo minuto, il Napoli fa 1:1… - sportli26181512 : Atalanta, non basta Muriel: rimonta del Bologna. Sassuolo, Genoa e Benevento vincono in trasferta: La squadra di Ga… -