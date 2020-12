Bollettino Coronavirus del 23 Dicembre 2020 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) In data 23 Dicembre l’incremento nazionale dei casi è +0,73% (ieri +0,67%) con 1.991.278 contagiati totali, 1.322.067 dimissioni/guarigioni (+20.494) e 70.395 deceduti (+553); 598.816 infezioni in corso (-7.139). Elaborati 175.364 tamponi totali (ieri 166.205) con 66.673 casi testati (ieri 55.016); 14.522 positivi (target 6.000); rapporto positivi/tamponi totali 8,28% (ieri 8,01% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 21,78% (ieri 24,20% – target 3%). Ricoverati con sintomi -402 (24.546); terapie intensive -63 (2.624) con 216 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Veneto 3.357; Lombardia 2.153; Emilia Romagna 1.129; Campania 1.067; Lazio 946; Puglia 942; Piemonte 933; Sicilia 932. In Lombardia curva +0,46% (ieri +0,49%) con 32.926 tamponi totali (ieri 31.939) e 10.232 nuovi casi testati (ieri 11.253): 2.153 positivi (target 1.000); rapporto ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) In data 23l’incremento nazionale dei casi è +0,73% (ieri +0,67%) con 1.991.278 contagiati totali, 1.322.067 dimissioni/guarigioni (+20.494) e 70.395 deceduti (+553); 598.816 infezioni in corso (-7.139). Elaborati 175.364 tamponi totali (ieri 166.205) con 66.673 casi testati (ieri 55.016); 14.522 positivi (target 6.000); rapporto positivi/tamponi totali 8,28% (ieri 8,01% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 21,78% (ieri 24,20% – target 3%). Ricoverati con sintomi -402 (24.546); terapie intensive -63 (2.624) con 216 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Veneto 3.357; Lombardia 2.153; Emilia Romagna 1.129; Campania 1.067; Lazio 946; Puglia 942; Piemonte 933; Sicilia 932. In Lombardia curva +0,46% (ieri +0,49%) con 32.926 tamponi totali (ieri 31.939) e 10.232 nuovi casi testati (ieri 11.253): 2.153 positivi (target 1.000); rapporto ...

