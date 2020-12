Biathlon | Lisa Vittozzi ha superato la fase più difficile della stagione Ora serve il cambio di marcia in vista dei Mondiali di Pokljuka

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Avvicinandosi il Natale, come di consueto la Coppa del Mondo 2020/2021 diè entrata nel periodo delle brevi vacanze che permetterà agli atleti di riposare corpo e mente inripresa di gennaio. Lafemminile si è aperta nel segno di tre nomi, che sono riusciti a spiccare grazie a prestazioni d’eccellenza in ripetizione. La norvegese Marte Olsbu Roeiseland potrà coccolarsi il pettorale giallo sotto l’albero, dopo averla spuntata nella battaglia rusticana di questa prima, contro la connazionale Tiril Eckhoff e la svedese Hanna Oeberg. In casa Italia tutto era iniziato nel migliore dei modi, con la vittoria d’autorità nella 15km inaugurale finlandese di Dorothea Wierer, tuttavia da quel momento si sono rese più che evidenti le difficoltà che tutta la squadra ha dovuto ...