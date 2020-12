Bergamo nel presepe di sabbia L’omaggio di Lignano Sabbiadoro (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Bergamo è presente nella 17ª edizione del presepe di sabbia di Lignano sabbiadoro. Anche in questo anno complesso, la località friulana ha voluto fortemente dare vita alla tradizionale installazione natalizia, caratterizzandola con il tema «La Cura. L’Amore. La Speranza». Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 23 dicembre 2020)è presente nella 17ª edizione deldididoro. Anche in questo anno complesso, la località friulana ha voluto fortemente dare vita alla tradizionale installazione natalizia, caratterizzandola con il tema «La Cura. L’Amore. La Speranza».

Lignano omaggia Bergamo: il cimitero monumentale nel presepe di sabbia BergamoNews.it Bergamo nel presepe di sabbia L'omaggio di Lignano Sabbiadoro

Bergamo è presente nella 17ª edizione del presepe di sabbia ... senza dimenticare le 80.000 presenze contate nel corso dell’edizione 2019. Questa creazione artistica, organizzata dall’Associazione ...

Bergamo è presente nella 17ª edizione del presepe di sabbia ... senza dimenticare le 80.000 presenze contate nel corso dell'edizione 2019. Questa creazione artistica, organizzata dall'Associazione ...