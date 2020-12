Benevento, Vigorito: «Inzaghi destinato a grandi panchina, siamo orgogliosi» (Di giovedì 24 dicembre 2020) Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato dopo la vittoria contro l’Udinese alla Dacia Arena. Ecco le sue dichiarazioni Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato dopo la vittoria contro l’Udinese ai microfoni di Ottopagine.it. Inzaghi E FOGGIA – «Prendere un direttore sportivo esperto ci avrebbe insegnato ancora una volta a perdere, ho scelto un professionista alle prime armi che ha dimostrato di essere bravo e di non aver nulla da invidiare a nessuno. Quanto a Inzaghi, è retrocesso un anno ma ha fatto bene in tutte le altre piazze in cui ha lavorato. Si pensava, forse, potesse fare da allenatore quanto ha fatto da calciatore. Diamogli tempo, vedrete che la sua conoscenza del calcio gli permetterà di raggiungere livelli incredibili. Alla lunga ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Oreste, presidente del, ha parlato dopo la vittoria contro l’Udinese alla Dacia Arena. Ecco le sue dichiarazioni Oreste, presidente del, ha parlato dopo la vittoria contro l’Udinese ai microfoni di Ottopagine.it.E FOGGIA – «Prendere un direttore sportivo esperto ci avrebbe insegnato ancora una volta a perdere, ho scelto un professionista alle prime armi che ha dimostrato di essere bravo e di non aver nulla da invidiare a nessuno. Quanto a, è retrocesso un anno ma ha fatto bene in tutte le altre piazze in cui ha lavorato. Si pensava, forse, potesse fare da allenatore quanto ha fatto da calciatore. Diamogli tempo, vedrete che la sua conoscenza del calcio gli permetterà di raggiungere livelli incredibili. Alla lunga ...

