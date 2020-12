Benedetta Rossi 'abbandona' la cucina per il marito: 'Ho bisogno di stare un po' da sola con Marco' (Di mercoledì 23 dicembre 2020) si prende un momento di pausa dalla tv per dedicarsi al rapporto col marito Marco Gentili. A dare l'annuncio la stessa Benedetta Rossi , food blogger diventata famosa col programma tv 'Fatto in casa ... Leggi su leggo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) si prende un momento di pausa dalla tv per dedicarsi al rapporto colGentili. A dare l'annuncio la stessa, food blogger diventata famosa col programma tv 'Fatto in casa ...

