Bellugi | «Perdere la gamba del gol al Borussia mi ha fatto girare le balle | senza offesa per l’altra gamba»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’ex difensore dell’Inter e della Nazionale (e per un anno anche al Napoli) Mauroha subìto l’amputazione delle gambe in conseguenza del Covid. Oggi Maurizio Crosetti lo intervista su Repubblica. «Avevo male dappertutto, le gambe, la schiena. Una sera, anche ai piedi e non mi era mai successo. Mi levo i calzini e vedo che sono diventati neri come la pece. Così corro all’ospedale Monzino dal mio amico Piero Montorsi, interista matto, che mi guarda e mi dice: Mauro, inutile girarci intorno, se vuoi vivere bisogna tagliare, altrimenti puoi pure morire in due ore. Avevo la cancrena fino all’inguine e un male, no, davvero, non puoi capire che male». Una cancrena dovuta ad una malattia pregressa, spiega, «lipofosfilipi… e qualcos’altro, antipatica di una malattia che mi devo apposta dimenticare il suo nome». Una malattia mediterranea che attacca chi arriva dalle ...