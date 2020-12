Beautiful anticipazioni | si torna a Santo Stefano | il gesto di Flo e la scoperta delle Logan

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Iniziamo subito con le date:in onda il 26 dicembre 2020. La soap americana si ferma per due giorni per una brevissima pausa natalizia. Non si va in onda quindi alla Vigilia e il giorno di Natale. Le nostreci raccontano quindi quello che accadrà nella puntata diin onda il 26 dicembre 2020, nel giorno di. Come avrete visto negli ultimi episodi, Katie è stata operata. Flo ha deciso di donarle il suo rene dopo gli esami che ne hanno dimostrato la compatibilità! E alla fine le cose sembrano essere andate per il meglio. Ma lenon sanno ancora chi è il donatore misterioso. Flo infatti ha chiesto ai medici di non dire nulla e ha deciso di restare nell’anonimato, ma quanto durerà tutto questo? Lo scopriamo con le ...