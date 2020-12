BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di sabato 26 dicembre 2020

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)di26: Katie (Heather Tom) è riconoscente a Flo (Katrina Bowden) per averle salvato la vita. Brooke (Katherine Kelly Lang) affronta Shauna (Denise Richards): non ci sarà mai niente che Flo possa fare per tornare nelle grazie della sua famiglia. Wyatt (Darin Brooks) e Sally Spectra (Courtney Hope) parlano di Flo: il ragazzo è certo di aver chiuso con lei e di voler sposare Sally.: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)