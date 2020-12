Basket: Virtus Bologna, si ferma Alessandro Pajola dopo Andorra. Lesione alla fascia plantare per il play (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Alessandro Pajola ha, con ogni probabilità, chiuso qui il suo 2020. Il play della Virtus Bologna, infatti, si è procurato una Lesione incompleta della fascia plantare del piede destro nel corso del primo quarto della sfida di EuroCup con Andorra, che ha certificato il 10-0 delle V nere nella regular season. Recentemente convocato in azzurro da Meo Sacchetti, Pajola dovrà dunque saltare il big match di domenica contro l’AX Armani Exchange Milano alla Segafredo Arena, come lascia intuire lo stringato comunicato emesso dalla società bianconera. Il play di Ancona sta viaggiando in quest’annata a 6 punti e 3.2 assist in poco più di 18 minuti di impiego medio, benché le ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 dicembre 2020)ha, con ogni probabilità, chiuso qui il suo 2020. Ildella, infatti, si è procurato unaincompleta delladel piede destro nel corso del primo quarto della sfida di EuroCup con, che ha certificato il 10-0 delle V nere nella regular season. Recentemente convocato in azzurro da Meo Sacchetti,dovrà dunque saltare il big match di domenica contro l’AX Armani Exchange MilanoSegafredo Arena, come lascia intuire lo stringato comunicato emesso dsocietà bianconera. Ildi Ancona sta viaggiando in quest’annata a 6 punti e 3.2 assist in poco più di 18 minuti di impiego medio, benché le ...

