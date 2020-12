Basket, Eurolega 2020-2021: Milano si sveglia troppo tardi, il Baskonia vince al forum (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’Olimpia Milano cade in casa nel match odierno di Eurolega 2020-2021 che la vedeva impegnata contro i baschi del Baskonia Vitoria. I ragazzi di coach Ettore Messina hanno perso con il risultato finale di 79-84. Una sconfitta che brucerà molto ai meneghini, i quali sono arrivati a un passo dal completare un’incredibile rimonta sul finire del quarto conclusivo. Parte meglio il Baskonia che inizia il match con un parziale di 6-0. L’Olimpia, però, con sette punti consecutivi di Shields, trova il primo vantaggio dopo quattro minuti dall’inizio della partita. I baschi, subita la sfuriata del grande ex, tuttavia, tornano a fare la voce grossa e trovano addirittura il +8 sul 13-21. I meneghini, ad ogni modo, riescono ad andare alla prima pausa sotto di appena quattro punti, sul 19-23, grazie ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’Olimpiacade in casa nel match odierno diche la vedeva impegnata contro i baschi delVitoria. I ragazzi di coach Ettore Messina hanno perso con il risultato finale di 79-84. Una sconfitta che brucerà molto ai meneghini, i quali sono arrivati a un passo dal completare un’incredibile rimonta sul finire del quarto conclusivo. Parte meglio ilche inizia il match con un parziale di 6-0. L’Olimpia, però, con sette punti consecutivi di Shields, trova il primo vantaggio dopo quattro minuti dall’inizio della partita. I baschi, subita la sfuriata del grande ex, tuttavia, tornano a fare la voce grossa e trovano addirittura il +8 sul 13-21. I meneghini, ad ogni modo, riescono ad andare alla prima pausa sotto di appena quattro punti, sul 19-23, grazie ...

