Basket | coppe europee | Harrison e Adams trascinano Brindisi e Virtus al successo

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Bologna, 22 dicembre 2020 " Riscatto immediato, dopo il ko interno con Pesaro in campionato, per la Happy Casache inball Champions League FIBA coglie un importante...

Ultime Notizie dalla rete : Basket coppe

Quotidiano.net

Bologna, 22 dicembre 2020 – Riscatto immediato, dopo il ko interno con Pesaro in campionato, per la Happy Casa Brindisi che in Basketball Champions League FIBA coglie un importante successo sconfiggen ...Due napoletani vincono il premio Reverberi, gli Oscar del basket italiano. Se secondo la Commissione di giuria il migliore giocatore italiano per il 2019-2020 è stato assegnato a ...