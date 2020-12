Basket Champions League 2020/2021, Bilbao-Fortitudo Bologna 82-54: cronaca e tabellino (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il Retabet Bilbao supera agevolmente la Fortitudo Bologna con il punteggio di 82-54 nella quarta giornata del gruppo F di FIBA Champions League 2020/2021. Per i baschi è il secondo successo nella competizione, entrambi arrivati contro la compagine italiana che invece resta ultima nel gruppo. RECAP – Due marcature a testa per Kulboka e Hunt che aprono il confronto (4-4). Nei minuti iniziali sono poi le difese a farla da padrona, con il punteggio che procede a rilento. Quando la sfida si anima sono i baschi a costruire un leggero margine che vale poi il 19-18 di fine quarto. Il nuovo periodo inizia con un break di 14-2 che vale il +13 interno (33-20). Alla pausa lunga è dunque netto il vantaggio dei padroni di casa che guidano con lo score 41-28. Nel secondo parziale i ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il Retabetsupera agevolmente lacon il punteggio di 82-54 nella quarta giornata del gruppo F di FIBA. Per i baschi è il secondo successo nella competizione, entrambi arrivati contro la compagine italiana che invece resta ultima nel gruppo. RECAP – Due marcature a testa per Kulboka e Hunt che aprono il confronto (4-4). Nei minuti iniziali sono poi le difese a farla da padrona, con il punteggio che procede a rilento. Quando la sfida si anima sono i baschi a costruire un leggero margine che vale poi il 19-18 di fine quarto. Il nuovo periodo inizia con un break di 14-2 che vale il +13 interno (33-20). Alla pausa lunga è dunque netto il vantaggio dei padroni di casa che guidano con lo score 41-28. Nel secondo parziale i ...

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Fortitudo, schiaffo Champions anche a Bilbao. L’Europa è già finita... - Gazzetta_it : #Fortitudo, schiaffo Champions anche a Bilbao. L’Europa è già finita... - CatelliRossella : Basket, Eurocup: Virtus da 10 e lode. Riscatto Champions per Brindisi - SSportNetwork : 'SuperSportNews!' L'informazione sportiva in 90 secondi! In questa edizione: #Juve doppia mazzata; #SerieA il progr… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Basket #ChampionsLeague Gigantesco Harrison: 35 punti, Brindisi passa sull’Oostende -