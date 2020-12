Barcellona, il candidato alla presidenza Benedito: “Nuovo stadio con progetto da 900 milioni” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Agusti Benedito usa la carta stadio. Uno dei candidati alla prossima presidenza del Barcellona ha scelto di presentare il suo piano in caso di elezione a numero uno del club. Come riporta Goal, alla base del suo percorso ci sarebbe la costruzione di un Nuovo impianto che potrebbe costare ben 900 milioni di euro."Se vinciamo le elezioni, costruiremo un Nuovo stadio", ha detto Benedito. "Abbiamo preso in considerazione due opzioni. La prima è abbattere il Camp Nou e costruirlo nello stesso posto. Ciò significherebbe giocare a Montjuic per tre anni. In alternativa, si può costruire un Nuovo stadio a Sant Joan Despi, (sede del campo di allenamento del ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Agustiusa la carta. Uno dei candidatiprossimadelha scelto di presentare il suo piano in caso di elezione a numero uno del club. Come riporta Goal,base del suo percorso ci sarebbe la costruzione di unimpianto che potrebbe costare ben 900di euro."Se vinciamo le elezioni, costruiremo un", ha detto. "Abbiamo preso in considerazione due opzioni. La prima è abbattere il Camp Nou e costruirlo nello stesso posto. Ciò significherebbe giocare a Montjuic per tre anni. In alternativa, si può costruire una Sant Joan Despi, (sede del campo di allenamento del ...

Lionel Messi, dopo una vita in maglia blaugrana, appare destinato a lasciare il Barcellona al termine di questa stagione.

Victor Font sicuro: “Farò tornare Xavi. In caso contrario pagherò l’abbonamento a tutti i soci”

