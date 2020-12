Barbara D’Urso da sola al mare | un dettaglio attira l’attenzione

Leggi su chenews

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)continua a far discutere e questa volta nonhatodei suoi tantissimi fan e follower: ecco cos’è successo B., Fonte foto: Instagram (@carmelitadurso)Molto seguita sui social ed amatissima in televisione,continua a far parlare di sé grazie ai suoi tantissimi scatti su Instagram, ma questa volta una sua fotografia hatoe le critiche. Com’è già noto a tutti i suoi seguaci, Barbarella è al centro di ben tre trasmissioni Mediaset: ‘Pomeriggio 5‘, ‘Live – Non è la‘ e ‘Domenica Live‘; all’interno delle sue trasmissioni, la conduttrice tratta temi di diverso ...