Barack Obama rivela di amare la serie "The Boys" (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L'ex presidente americano Barack Obama rivela di essere un fan dei supereroi come "The Boys" e "Watchman". Inoltre ha riferito che lo spin-off di Breaking Bad, Better Call Saul e la sitcom The Good Place sono tra i suoi programmi preferiti. Obama ha affermato che questi programmi lo hanno aiutato per la stesura del suo libro "A Prmised Land". Cosa ha rivelato Barack Obama? Durante un'intervista a Entertainment Weekly, l'ex presidente americano Barack Obama ha discusso della stesura del suo nuovo libro "A Promised Land". A Obama è stato chiesto quale programma TV lo aiuta a rilassarsi. L'ex presidente ha risposto: "Better Call Saul, per i suoi grandi personaggi e per l'esame del lato oscuro del ...

L’ex presidente americano Barack Obama rivela di essere un fan dei supereroi come “The Boys” e che lo hanno aiutato a scrivere il suo libro.

