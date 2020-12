Barack Obama e la quarantena con il fidanzato della figlia Maia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Riflettori puntati su Malia Obama, primogenita dell’ex presidente degli Stati Uniti d’America. Il motivo? Una battuta di papà Barack, che intervistato al The Bill Simmons Podcast – parlando delle classiche attività di famiglia durante il lockdown – si è lasciato sfuggire un particolare legato al fidanzato della figlia: «Le prime settimane di quarantena ci siamo divertiti», ha detto l’ex inquilino della Casa Bianca. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Riflettori puntati su Malia Obama, primogenita dell’ex presidente degli Stati Uniti d’America. Il motivo? Una battuta di papà Barack, che intervistato al The Bill Simmons Podcast – parlando delle classiche attività di famiglia durante il lockdown – si è lasciato sfuggire un particolare legato al fidanzato della figlia: «Le prime settimane di quarantena ci siamo divertiti», ha detto l’ex inquilino della Casa Bianca.

UggeriRoberto : “Avevamo invitato il mondo a seguirci in una terra paradisiaca fatta di libero mercato, catene di fornitura globali… - MoliPietro : Barack Obama rivela di amare la serie “The Boys” - filippolandi96 : Mia madre ha fatto una lettera di babbo Natale e c’ha messo dentro pure il libro di Barack Obama - ChiaraZn : RT @JacobinItalia: I diplomatici di Reagan dicevano che l'America centrale è per gli Usa «il posto più importante». E allora perché Obama e… - valoreaggiunto_ : ?? “Qualunque cosa facciate, voglio che vi impegnate a farla. Non c'è scusa per chi non ci prova.” ? Barack Obama ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Barack Obama Intervista esclusiva a Barack Obama la Repubblica Il debuttante inglese che batte Obama e Rowling

"Il club dei delitti del giovedì" di Richard Osman, finora conosciuto per un programma a quiz in tv, è in cima alla classifiche di ...

Twitter "cancella" i follower del presidente Usa e della Casa Bianca: Biden dovrà partire da zero

I post della presidenza Trump verranno archiviati come "@WhiteHouse45", "@POTUS45" e così via, come già era avvenuto per Barack Obama. Ma quattro anni fa tutto il "bottino" di seguaci social di Obama ...

"Il club dei delitti del giovedì" di Richard Osman, finora conosciuto per un programma a quiz in tv, è in cima alla classifiche di ...I post della presidenza Trump verranno archiviati come "@WhiteHouse45", "@POTUS45" e così via, come già era avvenuto per Barack Obama. Ma quattro anni fa tutto il "bottino" di seguaci social di Obama ...